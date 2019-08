Depuis mars 2018, la bande de Gaza gouverné par le mouvement islamiste Hamas, est le théâtre de protestations hebdomadaires, généralement accompagnées de violences, pour réclamer notamment la levée du strict blocus israélien imposé depuis plus de dix ans (archives).

Un Palestinien a franchi la frontière depuis Gaza et est entré en Israël où il a ouvert le feu sur des militaires, blessant trois d'entre eux. Lui a été tué, a annoncé jeudi l'armée israélienne.

Au cours de cet incident, un tank israélien a tiré sur un poste militaire du Hamas à Gaza, a ajouté l'armée dans un communiqué. Deux soldats ont été légèrement blessés et un officier à été touché plus gravement par les tirs du Palestinien dans le sud de la bande de Gaza, précise le communiqué.

Depuis mars 2018, ce territoire gouverné par le mouvement islamiste Hamas, est le théâtre, le long de la barrière frontalière israélienne, de protestations hebdomadaires, généralement accompagnées de violences, pour réclamer notamment la levée du strict blocus israélien imposé depuis plus de dix ans.

Depuis mars 2018, au moins 297 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens à Gaza, pour la grande majorité lors des heurts qui accompagnent les rassemblements le long de la frontière. D'autres sont morts dans des frappes israéliennes, en représailles à des actes hostiles en provenance de l'enclave.

Sept Israéliens ont également été tués.

Trois guerres depuis 2008

Les manifestations se sont apaisées ces derniers mois suite à une trêve conclue entre Israël et le Hamas sous l'égide de l'Égypte et de l'ONU. Le Hamas et Israël se sont livré trois guerres depuis 2008.

