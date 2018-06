Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 16 juin 2018 20:25 16. juin 2018 - 20:25

"Neymar n'est pas à 100 % !" Malgré ce froid constat, Tite ne s'affole pas. Le sélectionneur du Brésil estime que sa "star" sera en mesure de livrer un grand match contre la Suisse.

"Neymar possède des qualités physiques hors du commun, poursuit celui que l'on surnomme le "professeur". Sa vitesse est phénoménale. C'est pour cela que je pense que Neymar sera capable de briller dimanche même s'il relève de blessure." On rappellera que le joueur du PSG s'était fracturé le cinquième métacarpien le 25 février dernier.

Conscient des attentes de tout un pays pour cette Coupe du monde, Tite s'attend dimanche à un match de haut niveau. Mais c'est son assistant Cleber Xavier qui a été chargé de dessiner les contours de cette équipe de Suisse. "Nous avons affronté la Croatie et l'Autriche en match de préparation. Mais avec la Suisse, nous nous attaquerons à un adversaire un cran plus haut, assure le bras droit du "professeur". Cette équipe est très équilibrée, très agressive. Elle est difficile à manoeuvrer avec sa faculté de défendre avec deux lignes. La relation technique entre Lichtsteiner et Shaqiri sur le flanc droite est excellente. Et Xhaka est un grand stratège."

Malgré les éloges de Cleber Xavier, on a le sentiment que les Brésiliens ne se préoccupent pas vraiment de la Suisse. Aucune question des journalistes brésiliens n'a, ainsi, porté sur l'équipe de Vladimir Petkovic. Une a été adressée à Marcelo, qui sera le capitaine dimanche, pour évoquer le traumatisme du 7-1 contre l'Allemagne lors de la demi-finale de la Coupe du monde. "Quel traumatisme ?, répond le latéral du Real Madrid. S'il y avait eu un traumatisme, je ne serais pas là ce soir. J'aurais pris ma retraite. Je suis un homme qui ne se prend pas la tête avec les succès et les échecs."

