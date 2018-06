Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 juin 2018 14:21 22. juin 2018 - 14:21

Les restaurants lucernois sont désormais autorisés à avoir des toilettes unisexes. Le gouvernement a adapté la réglementation cantonale datant de 1998.

Les restaurants ne sont donc plus obligés de mettre à disposition des toilettes séparées pour les hommes et les femmes. Ils disposent ainsi d'une plus grande liberté d'aménagement, a indiqué vendredi le gouvernement lucernois.

Tout a commencé au restaurant de l'Hôtel Anker, à Lucerne. L'établissement a profité de travaux pour remplacer les toilettes séparées par des toilettes unisexes, tout en sachant qu'il ne respectait pas la réglementation cantonale en la matière.

Police du commerce

La police du commerce est intervenue. Elle a ordonné au restaurant de se mettre en conformité jusqu'en mars 2017. L'établissement a refusé et a porté l'affaire devant le tribunal.

En mai de la même année, le parlement lucernois a accepté un postulat demandant au gouvernement d'examiner la possibilité d'autoriser les toilettes unisexes. Le tribunal a suspendu la procédure en attendant que le gouvernement se prononce.

L'affaire a même occupé le Conseil fédéral. Dans une réponse à une motion du conseiller national lucernois Albert Vitali (PLR), le gouvernement a répondu qu'il n'a pas la compétence pour instaurer une réglementation nationale sur les toilettes unisexes.

