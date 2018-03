Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 mars 2018 07:08 12. mars 2018 - 07:08

Tornos attend une année 2018 plus favorable encore que 2017 (archives).

Tornos a bel et bien renoué avec les chiffres noirs l'an dernier. Le fabricant prévôtois de machines-outils a dégagé un bénéfice net de 8,25 millions de francs, après une perte de 3,6 millions au terme de l'exercice précédent.

L'entreprise de Moutier avait déjà annoncé la couleur le 15 février, en précisant avoir tiré profit de la hausse de la demande. Sur le plan opérationnel, le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) a atteint 9,5 millions de francs, contre -2,99 millions un an plus tôt, a indiqué lundi Tornos.

En ce qui concerne l'année 2018, la société dit avoir commencé l'exercice avec des carnets de commandes pleins. Les marchés cibles sont stables et les produits innovants et qualitatifs de Tornos suscitent une forte demande, poursuit le communiqué.

Les collaborateurs du groupe prévôtois font face à un défi positif: exécuter les nombreuses commandes dans les délais et dans le respect de la qualité sans compromis de Tornos, rappelle l'entreprise. L’exercice 2018 devrait se révéler meilleur que le précédent.

