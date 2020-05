Avant les bouleversements causés par le Covid-19, Toshiba semblait redresser lentement la barre, après avoir enchaîné scandales et déboires ces dernières années. (archives)

Le conglomérat industriel japonais Toshiba a légèrement révisé lundi à la baisse ses objectifs pour son exercice écoulé 2019/20, s'attendant à un "impact limité" de la pandémie de Covid-19 sur le dernier trimestre de son exercice, clos le 31 mars.

Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires de 3390 milliards de yens (30,7 milliards de francs), contre une dernière prévision de 3430 milliards de yens, publiée mi-février.

La baisse des ventes devrait concerner principalement la division des appareils électroniques et solutions de stockage, a précisé Toshiba dans un communiqué.

Le groupe a aussi revu à la baisse sa prévision de bénéfice opérationnel 2019/2020, désormais attendue à "plus de 130 milliards de yens" au lieu de 140 milliards de yens précédemment.

"Le bénéfice opérationnel est attendu à un niveau près de quatre fois supérieur aux 35 milliards de yens enregistrés en 2018/19", a souligné le groupe, assurant ne pas "s'attendre à devoir réviser de nouveau ses objectifs" avant la publication de ses résultats, désormais fixée au 5 juin au lieu du 14 mai initialement.

Toshiba prévient également qu'il publiera ses prévisions pour l'exercice 2020/21 "aussi vite que possible, le 5 juin ou plus tard".

Le groupe s'estime par ailleurs "bien préparé" financièrement à une possible dégradation de son environnement de marché et de la conjoncture économique. Il a sécurisé une ligne de crédit de 258 milliards de yens au total auprès de banques et a encore augmenté ses liquidités disponibles de 150 milliards de yens en avril.

Avant les bouleversements causés par le Covid-19, Toshiba semblait redresser lentement la barre, après avoir enchaîné scandales et déboires ces dernières années.

Son troisième trimestre 2019/20 avait ainsi été moins mauvais que les deux précédents, tout en restant sur une perte nette cumulée de 145,6 milliards de yens sur les neuf premiers mois de l'exercice ainsi que sur une baisse de 7% de son chiffre d'affaires sur la même période.

Mi-février il avait maintenu sa prévision d'une perte nette annuelle de 152 milliards de yens.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram