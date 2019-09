La coentreprise de Total avec Envision Group pour produire et distribuer en Chine de l'énergie solaire a démarré son activité commerciale, a annoncé lundi le groupe énergétique français.

"Nos actionnaires disposent ensemble d'une expertise internationale considérable dans la production d'énergie renouvelable et les solutions digitales de gestion de l'énergie. Nous rassemblons donc nos forces dans ces deux domaines afin de devenir le partenaire privilégié des sociétés des secteurs industriel et commercial en Chine", s'est félicité dans un communiqué Alex Sun, le PDG de la société TEESS portée par Total et Envision.

Le partenariat de Total avec Envision "permet de se positionner sur le marché en plein essor de la génération distribuée d'énergie solaire en Chine. En tant qu'acteur majeur du secteur de l'énergie solaire, nous sommes déterminés à faire croître nos activités dans l'électricité bas carbone en Chine", ajoute Julien Pouget, directeur "Renewables" chez Total.

Total produit actuellement 7 gigawatts d'énergie bas carbone, dont 3 issus des énergies renouvelables et investit chaque année entre 1,5 et 2 milliards de dollars dans la production d'énergie bas carbone avec l'objectif de voir les ventes d'électricité issue de ces technologies représenter 15 à 20% de ses ventes totales d'ici à 2040.

Envision est un acteur chinois du marché des systèmes énergétiques intelligents et dispose d'une large expertise dans les plateformes numériques de gestion d'énergie, le développement des énergies éolienne et solaire, le stockage d'énergie et la recharge des véhicules électriques.

Basée à Shanghai, Envision a créé huit centres d'innovation technologique à Singapour, au Danemark, en Allemagne, aux États-Unis ainsi qu'au Japon et gère actuellement plus de 100 gigawatts d'actifs solaires et éoliens à travers le monde entier.

