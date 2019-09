Les lignes n'ont pas bougé lors de la deuxième journée de la Laver Cup à Genève. Le Team Europe conserve toujours l'avantage sur le Team World (7-5).

Les deux formations ont comptabilisé chacune deux victoires en ce samedi. Roger Federer et Rafael Nadal ont enlevé leur simple devant respectivement Nick Kyrgios et Milos Raonic pour permettre à leurs couleurs de maintenir leurs deux points d'avance. Dans le camp adverse, John Isner, face à Alexander Zverev, et la paire formée par Nick Kyrgios et Jack Sock ont été en mesure de répliquer pour ne pas laisser complètement le champ libre aux Européens.

L'Australien et l'Américain ont forcé la décision dans le super tie-break face à Rafael Nadal et à Stefanos Tsitsipas. Ils l'ont gagné 10/4 grâce notamment à plusieurs inspirations géniales de Jack Sock qui démontre à Genève qu'il est bien aujourd'hui le meilleur spécialiste de la discipline.

Les données avant l'ultime journée qui comprendra un double et trois simples sont limpides. Le Team Europe doit gagner deux matches pour conserver la Laver Cup, le Team World trois pour la remporter pour la première fois.

