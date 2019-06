La Suisse ne sait pas gagner une séance de tirs au but. A Guimaraes, elle a failli dans cet exercice contre l'Angleterre dans la petite finale de la Ligue des nations (défaite 6-5 tab).

Sixième frappeur suisse, Josip Drmic a été le seul à échouer dans la séance qui a scellé l'issue de la finale pour la troisième place de la Ligue des Nations. Le Schwytzois a vu son envoi détourné par Jordan Pickford. Le gardien d'Everton, qui avait transformé le cinquième penalty anglais, a été le héros de cette finale dont l'enjeu principal était une prime d'un millon d'euros.

La Suisse quitte donc le Portugal sans cette manne et après un second match bien décevant. Quatre jours après avoir regardé le Portugal de Cristiano Ronaldo les yeux dans les yeux, elle n'a cette fois pas eu droit au chapitre face à l'Angleterre. Dépassée dans presque tous les compartiments du jeu, elle peut s'estimer heureuse d'avoir "survécu" jusqu'aux penalties.

Les sorties sur blessure d'Edimilson Fernandes, de Xherdan Shaqiri et de Ricardo Rodriguez ne constituent en rien une excuse. La déception est surtout venue d'un état d'esprit défaillant face à un adversaire qui avait 24 heures de moins de récupération et deux prolongations de quinze minutes de plus dans les jambes!

Une seule véritable occasion

La Suisse a entamé cette rencontre dans un schéma en 3-5-2 avec Rodriguez sur le côté gauche et Xherdan Shaqiri associé en attaque avec Haris Seferovic. Ce nouveau dispositif n'a pas vraiment porté ses fruits dans la mesure où les Suisses ne devaient se créer qu'une seule occasion véritablement dangereuse dans le temps réglementaire.

Le capitaine Xhaka et ses équipiers n'étaient ainsi pas vraiment malheureux d'atteindre la pause sur un score nul et vierge. Les Anglais auraient mérité d'ouvrir la marque. On pense à ce tir sur la transversale de Harry Kane à la 2e minute, à cette tentative de Raheem Sterling stoppée par Yann Sommer à la 14e, à ce centre d'Alexander Arnold à la 29e et à cette tête de Dele Alli à la 35e. Quatre chances en or pour les "Three Lions" face à une équipe de Suisse un brin timorée, à l'image de Shaqiri, qui était largement menée aux points après les 45 premières minutes de jeu.

Un arrêt extraordinaire mais inutile

Xherdan Shaqiri devait retrouver toute son inspiration à la 56e avec sa passe lumineuse pour Xhaka dont la frappe était repoussée par Jordan Pickford pour l'unique grand frisson offert aux supporters suisses durant les 90 premières minutes. Maîtres du jeu, les Anglais touchaient encore le poteau sur un centre de Danny Rose dévié par Fabian Schär et Sommer (55e) avant de voir une réussite du joker Callum Wilson justement refusée par la VAR pour une faute non sifflée sur Manuel Akanji (85e). Dans les prolongations, Yann Sommer, le grand coupable de la demi-finale, retrouvait la lumière avec un arrêt extraordinaire sur une tête d'Alli (99e). Mais le gardien Bâlois n'a pas sorti la parade qu'il aurait fallu dans la séance aux tirs au but. Entre celle de Saint-Etienne et celle de Guimaraes, son bilan est sans appel: aucun arrêt sur onze frappes...

Neuer Inhalt Horizontal Line