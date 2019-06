L'Equatorien Richard Carapaz (Movistar) devrait sauf sensation ou accident remporter le Tour d'Italie. A la veille du dernier chrono de 17 km à Vérone, il reste solidement en tête du général.

Lors de la dernière grande étape de montagne, le maillot rose a démontré une grande maîtrise. Il a répondu sans difficulté à quelques attaques lancées par Vincenzo Nibali dans les deux ultimes ascensions de ce 102e Giro.

A 26 ans, le coureur équatorien va donc remporter dimanche le plus grand succès de sa carrière riche jusqu'ici d'une seule victoire dans une course à étapes, le Tour des Asturies en 2018. Il y a un an, il avait pointé le bout de son nez en remportant une étape et en prenant le 4e rang du général final.

La 20e étape, remportée au sprint d'un groupe de cinq par l'Espagnol Pello Bilbao (Astana), a fait le malheur du Slovène Primoz Roglic. Le vainqueur du Tour de Romandie, qui faisait figure de favori en début de course et qui a porté le maillot rose plusieurs jours, a été lâché par le groupe du leader.

Conséquence, il se voit désormais éjecté du podium provisoire au profit de l'Espagnol Mikel Landa, 2e de l'étape et coéquipier de Carapaz. Celui-ci mène avec 1'54 d'avance sur Nibali, 2'53 sur Landa et 3'06 sur Roglic, qui pourra peut-être reprendre la 3e place lors du contre-la-montre dominical.

Neuer Inhalt Horizontal Line