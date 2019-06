Sébastien Reichenbach et Stefan Küng seront bel et bien au départ du Tour de France le 6 juillet à Bruxelles.

Leur équipe, Groupama-FDJ, a confirmé les présences des deux Suisses au sein d'une formation bâtie autour du Français Thibaut Pinot.

Pinot aura ainsi sa garde rapprochée habituelle, avec Reichenbach, mais aussi David Gaudu et Rudy Molard. Un trio dont la mission première sera d'accompagner son leader le plus loin possible en montagne.

Küng, William Bonnet, Matthieu Ladagnous et Anthony Roux sont les autres membres du groupe retenu pour la Grande Boucle.

