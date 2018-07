Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

11 juillet 2018

Peter Sagan (Bora) a gagné au sprint la 5e étape du Tour de France, qui menait les coureurs de Lorient et Quimper (204,5 km). Le champion du monde a signé son deuxième succès depuis le départ.

Sur la ligne après un dernier kilomètre en montée, Sagan a devancé l'Italien Sonny Colbrelli et le Belge Philippe Gilbert. Classé 7e de l'étape, un autre Belge, Greg Van Avermaet (BMC), a conservé le maillot jaune de leader.

Avec cinq côtes répertoriées au menu, et d'autres bosses plus petites non répertoriées, cette étape bretonne, suivie par un public venu en masse, offrait un terrain idéal pour les puncheurs et les spécialistes des classiques ardennaises. Mais les candidats à la victoire finale sont restés prudents.

Tout s'est donc joué dans le final, après l'échec prévisible des échappées de la journée. Après les attaques de Gilbert et de Van Avermaet, Peter Sagan a émergé pour signer le 10e succès de sa carrière sur la Grande Boucle.

Jeudi, la 6e étape se déroulera entre Brest et Mûr-de-Bretagne, sur 181 km. La côte d'arrivée, une montée de 2 kilomètres à 6,9 % de pente, favorise les puncheurs. Elle sera escaladée à deux reprises, puisqu'un circuit final de 16 km sera proposé aux coureurs.

