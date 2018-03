Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Cyclisme - Fabian Cancellara (S/RadioShack) a conservé le maillot jaune au Tour de France. Le Bernois s'est classé 2e de la 1re étape derrière le Slovaque Peter Sagan (Liquigas).

Pour ses grands débuts sur la Grande Boucle, Peter Sagan a déjà conquis un premier succès qui, à n'en pas douter, sera suivi d'autres. Le Slovaque, récent vainqueur de quatre étapes au Tour de Suisse, s'est imposé au sprint devant Cancellara et le Norvégien Edvald Boasson Hagen.

L'étape entre Liège et Seraing (198 km) s'est jouée dans la difficile côte finale de 2,4 km. Le Français Sylvain Chavanel a attaqué à 2 km du but, dans l'espoir de s'emparer du maillot jaune. Mais il n'a pas réussi à faire la différence. Peu après, Cancellara a contré de manière impressionnante. Seul Sagan est parvenu à rester dans la roue du Bernois, qu'il n'a pas voulu ou pas pu relayer. Boasson Hagen a pu revenir sur le duo de tête.

Cancellara a lancé le sprint, mais il n'a rien pu faire face aux qualités de finisseur de Sagan. Le Suisse se consolera avec le 23e maillot jaune de sa carrière.

"Je lui ai dit qu'il doit me payer une belle bouteille de Brunello (di Montalcino, un grand vin italien)", a déclaré Cancellara à sa descente du podium. "Il m'a dit pendant la course 'je n'ai pas de bonnes sensations'", a ajouté Cancellara, tout sourire cependant, avant d'expliquer sa tactique: "Je ne suis pas un sprinteur et je suis convaincu que la meilleure défense, c'est l'attaque".

Lundi, la 2e étape mènera le peloton de Visé à Tournai (207,5 km) sur un parcours sans difficulté. Les sprinters devraient donc être à l'honneur.

