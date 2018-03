Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 avril 2011 18:35 28. avril 2011 - 18:35

Cyclisme - L'Italien Damiano Cunego (Lampre) a remporté légèrement détaché la 2e étape du Tour de Romandie à Romont. Le Russe Pavel Brutt (Katusha) conserve le maillot jaune mais il a concédé du temps.

Les favoris ont tenu leur rang cette fois-ci contrairement à l'étape de Leysin. Sur un parcours particulièrement vallonné, les échappés n'ont bénéficié d'aucun bon de sortie. La fugue la plus sérieuse a été menée par le duo français Christophe Kern (Europcar) et Maxime Bouet (AG2R). Elle a duré une cinquantaine de kilomètres avec une avance maximale de près de 3'.

Dans la dernière ascension de la journée, le Mont Gibloux dont le sommet se trouvait à 16 km de l'arrivée, la situation s'est décantée. Pavel Brutt, qui avait livré un sacré numéro sur la route de Leysin, a été rapidement lâché. Il a sans doute apprécié l'aide de son coéquipier, l'ancien vainqueur du Tour de Suisse Vladimir Karpets.

Devant, le Tchèque Roman Kreuziger, défaillant la veille, assurait un train soutenu pour favoriser les desseins de son leader Alexandre Vinokourov, bien affûté. L'Ecossais David Millar s'est lui aussi mis en évidence en attaquant dans les trois derniers kilomètres. Mais le puissant rouleur a été rejoint en vue de la ligne d'arrivée d'abord par Cadel Evans puis par Cunego. L'Italien parvenait à creuser un petit écart de 2'' sur la ligne et empochait les 10'' de bonifications.

Après avoir raté sa campagne des classiques ardennaises - une 15e place à l'Amstel Gold Race comme meilleur résultat - Cunego a remporté une victoire particulièrement convaincante sur un terrain qui convient à ses qualités de baroudeur. Il a repris près d'une minute et demie à Brutt et n'accuse plus que 38'' de retard sur le Russe. Cadel Evans et Vinokourov pointent eux à 42''. Le meilleur Suisse, Steve Morabito, a lui aussi effectué un rapproché et se trouve à 50'' à la 6e place du classement général.

Vendredi, la 3e étape mènera les coureurs du petit village vaudois de Thierrens à Neuchâtel (165,7 km) sans difficulté notoire.

2e étape, Romont - Romont, 171, 8 km: 1. Damiano Cunego (It/Lampre) 4h10'53'' (41,086 km/h), bon. 10''. 2. Cadel Evans (Aus) à 2'', bon. 6''. 3. Alexandre Vinokourov (Kaz), bon. 4''. 4. Rui Faria da Costa (Por). 5. David Lopez (Esp). 6. Elorria Intxausti (Esp). Puis: 12. Marcel Wyss (S). 18. Steve Morabito (S), tous même temps. 39. Pavel Brutt (Rus) à 1'20''.

Classement général: 1. Pavel Brutt (Rus/Katusha). 2. Cunego à 38''. 3. Evans à 42''. 4. Vinokourov m.t. 5. Gorka Verdugo (Esp) à 46''. 6. Morabito à 50''.

Neuer Inhalt Horizontal Line