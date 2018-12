Tour de ski: Laurien van der Graaff 11e en sprint à Dobbiaco

Laurien van der Graaff a été le meilleur élément suisse lors du sprint style libre de Dobbiaco en début du Tour de ski. La Davosienne est allée jusqu'en demi-finale et a pris la 11e place.

La Suissesse d'origine néerlandaise s'est classée 6e et dernière de sa demi-finale, mais à 0''86 seulement de la première au terme d'une course extrêmement serrée. Il lui a manqué un petit quelque chose pour se hisser en finale et avoir une chance de rééditer son exploit de l'an passé, quand elle avait gagné en ouverture du Tour de ski.

Nadine Fähndrich a elle aussi failli se qualifier pour les demi-finales. Mais la Lucernoise, 3e de son quart de finale, a manqué son objectif pour 14 petits centièmes. Pour sa part, Nathalie von Siebenthal avait été éliminée dès les qualifications (46e).

Chez les messieurs, Jason Rüesch et Jovian Hediger ont tous deux réussi à s'extraire des qualifications, au contraire de Dario Cologna, 54e à 7''36. Mais le parcours des deux Suisses a pris fin au stade des quarts de finale. Tant Rüesch qu'Hediger ont fini 6e et dernier de leur série. Le Vaudois n'a pas pu défendre ses chances en raison du bris d'un bâton.

La Suédoise Stina Nilsson s'est imposée devant sa compatriote Ida Ingemarsdotter (à 3''00) et l'Américaine Jessica Diggins (à 3''07). Le podium masculin a été composé par le Norvégien Johannes Klaebo, qui a dominé de justesse les Français Richad Jouve (à 0''34) et Lucas Chavanat (à 0''39).

