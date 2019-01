Tour de Ski: Roman Furger 10e du sprint à Val Müstair

Roman Furger a signé le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde en finissant 10e du sprint style libre du Tour de Ski à Val Müstair. Dario Cologna a été éliminé en quarts de finale.

Furger, un Uranais âgé de 28 ans, est le seul Suisse à avoir disputé une demi-finale sur le difficile parcours grison. Il a obtenu ce droit de justesse, puisqu'il n'a terminé que 4e de son quart de finale. Mais comme cette série a été de loin la plus rapide, Furger a été le deuxième et dernier lucky loser. En demi-finale, l'Uranais s'est classé 5e.

Dario Cologna a obtenu l'essentiel en se hissant en quarts de finale, après avoir signé le 8e temps des qualifications. Le champion grison n'a ensuite pas eu la capacité de sortir de sa série, bouclée au 5e rang. Il figure à la 21e place finale. Roman Schaad et Jason Rüesch, 3e et 5e de leur série commune, ont également connu une élimination précoce. Ils sont respectivement classés 16e et 23e.

Les trois Suissesses engagées en quarts de finale ont quant à elles été éliminées. Nadine Fähndrich, qui avait convaincu en finissant 3e des qualifications, a été victime d'une chute sur une bosse et a fini dernière de sa série. Elle se classe 21e au final.

Nathalie von Siebenthal (18e) et Laurien van der Graaff (23e), alignées dans le même quart, y ont terminé 4e et 5e. La Grisonne d'origine néerlandaise, loin de sa forme de l'hiver dernier, a chuté deux fois dans le 2e tour, ruinant tous ses espoirs.

Les favoris ont gagné en finale, comme prévu. Le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo l'a emporté de manière souveraine devant l'Italien Federico Pellegrini et le Russe Sergey Ustiugov. Chez les dames, succès tout aussi net pour la Suédoise Stina Nilsson, devant les Américaines Sophie Caldwell et Jessica Diggins.

