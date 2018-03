Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

31 mai 2011

Cyclisme - Le 75e Tour de Suisse, qui s'élance dans une dizaine de jours de Lugano, sera très montagneux dès le départ. Le Luxembourgeois Franck Schleck, vainqueur sortant, trouvera de l'opposition.

Frank Schleck et l'équipe Leopard de Fabian Cancellera auront fort à faire pour rééditer leur exploit. L'Allemand Andreas Klöden et l'Américain Chris Horner représenteront une réelle menace au sein d'une très forte équipe RadioShack.

IMG Suisse a présenté la prochaine édition - très montagneuse - du Tour de Suisse lors d'une conférence de presse à Stein am Rhein. Du 11 au 19 juin sur 1246 km, les 20 équipes vont connaître une entrée en matière musclée. Les organisateurs n'ont pas eu la main morte. Après le prologue de Lugano (7 km), le peloton prendra directement le lendemain le chemin de la montagne entre Airolo et Crans-Montana avec le passage sur le toit du Tour (le sommet du col du Nufenen/2478 m) et l'arrivée à Vermala au-dessus de la station valaisanne. Le lundi de Pentecôte ne sera pas de tout repos pour les coureurs avec le col du Grimsel, la Grande-Scheidegg avant l'arrivé à Grindelwald. Ainsi après trois jours de course, le classement général devrait déjà être bien dessiné.

Les nombreux sprinters présents comme Mark Cavendish (GB), Matthew Goss (Aus, vainqueur de Milan - San Remo), André Greipel (All), Allan Davids (Aus), Oscar Freire (Esp) et également le champion du monde Thor Hushovd (No) devront attendre le quatrième jour de l'épreuve pour avoir leur mot à dire après avoir digéré une entrée bien montagneuse. Deux étapes dans le Mittelland devraient assouvir leur appétit. Mais la montagne sera rapidement de retour avec la très exigeante côte finale de Malbun au Liechtenstein. Après un crochet par l'Autriche et la station de Serfaus, le dernier week-end sera schaffhousois avec une arrivée en ligne et le contre-la-montre final de 25 km.

Les frères Schleck n'ont pas changé leurs habitudes en venant arpenter les routes helvétique. Ils seront accompagnés par Cancellara, qui tentera d'enfiler le premier maillot jaune de l'épreuve comme l'an dernier où il avait précédé Roman Kreuziger d'une seconde. Mais cette fois-ci, le Bernois devra bien vite rendre son beau paletot avec la traversée des Alpes.

L'équipe la plus redoutable dans ce Tour de Suisse sera celle des Américains de Radioshack. Qui se souvient que Lance Armstrong avait terminé deuxième l'an dernier pour son dernier passage en Suisse? Le septuple vainqueur du Tour de France n'est plus là mais son équipe sera présente avec des arguments de poids comme Klöden, Levi Leipheimer ou Chris Horner, vainqueur crédible à 39 ans du dernier Tour de Californie.

Côté suisse, difficile de trouver un vainqueur potentiel. Steve Morabito, Michael Albasini ou Mathias Frank chercheront l'exploit sur les étapes.

