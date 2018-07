Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 juillet 2018 12:34 13. juillet 2018 - 12:34

Olivier Senn n'est plus directeur général du Tour de Suisse.

L'Argovien, en poste depuis juillet 2014, quitte la société qui gère la boucle nationale avec l'idée d'oeuvrer désormais à l'international, notamment pour le Tour de Guangxi, en Chine, auprès duquel il a obtenu un mandat.

Senn restera cependant l'agent de Stefan Küng, la figure de proue actuelle du cyclisme sur route helvétique.

Le poste de directeur général du Tour de Suisse ne sera pas repourvu en tant que tel mais sera assumé par un trio déjà en place et formé par David Loosli (directeur sportif), Kurt Betschart (directeur technique) et Célina Rovescala (directrice commerciale). "Plus de responsabilités mais mieux réparties", résume David Loosli, qui sera le primus inter pares de la direction.

L'établissement du parcours 2019 (15 - 23 juin) se poursuit, a par ailleurs expliqué Loosli. "Le départ à Langnau et l'arrivée à Goms, ainsi que des étapes à Flamatt, Flumserberge et au col du Gothard sont déjà fixés."

