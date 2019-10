L'agence spatiale américaine privée Virgin Galactic et son fondateur Richard Branson ont présenté mercredi à New York les combinaisons que porteront les premiers astronautes privés. Elles seront réalisées sur mesure pour leurs clients.

Les designers de l'équipementier sportif américain Under Armour, retenus par Virgin Atlantic, ont "travaillé jour et nuit pendant deux ans sur ce projet", a déclaré M. Branson, qui a servi de mannequin.

Le milliardaire britannique de 69 ans arborait la combinaison bleu marine à son nom qu'il prévoit de porter pour le vol inaugural attendu à une date non précisée en 2020.

"Les combinaisons spatiales font partie de l'iconographie des débuts de la conquête spatiale. Dans notre vision, les vols spatiaux habités et ce que portent les astronautes sont inextricablement liés [...] J'aime l'esthétisme le toucher de ces combinaisons. Et j'aime encore plus le fait que la prochaine fois que je la mettrai, je serai en partance pour l'espace", a précisé celui qui a lancé Virgin Galactic en 2004.

Frontière de l'espace franchie deux fois

Selon le président d'Under Armour, Kevin Plank, les fibres de la combinaison, des sous-vêtements et des bottes ont été choisies pour réguler la température du corps et l'humidité. Une poche intérieure transparente a été ajoutée pour que les aventuriers payants de l'espace puissent garder les photographies de leurs proches "littéralement près du coeur". Et l'esthétisme a été choisi pour coller parfaitement avec celui des sièges du vaisseau.

Chaque touriste spatial aura sur sa combinaison, qu'il pourra garder en souvenir, le drapeau de son pays et son nom. Quelque 600 clients se sont déjà préinscrits pour les premiers vols.

Après des années de développement, retardé par un accident mortel en 2014, Virgin Galactic a créé un vaisseau spatial et a franchi la frontière de l'espace deux fois, mais jamais encore avec des clients payants à bord.

Virgin Galactic prévoit d'offrir quelques minutes d'apesanteur à six passagers à la fois, moyennant l'achat d'un billet facturé 250'000 dollars aux premiers clients. Ils flotteront dans la cabine et verront la courbure de la Terre, sous un ciel noir, par de grands hublots.

Ces combinaisons ont été dévoilées au lendemain de la présentation par la NASA de prototypes de combinaisons, censées apporter plus de fluidité aux "vrais" astronautes américains, qui doivent eux retourner sur la Lune en 2024.

Neuer Inhalt Horizontal Line