La pluie a joué les trouble-fête mercredi à Roland-Garros.

Les quatres matches de simple programmés ont été définitivement annulés vers 16h30, alors que les conditions ne s'étaient pas améliorés depuis midi.

Les deux derniers quarts de finale du simple messieurs, Novak Djokovic (no 1) - Alexander Zverev (no 5) et Dominic Thiem (no 4) - Karen Khachanov (no 10), ainsi que les deux derniers quarts de finale du tableau féminin, Simona Halep (no 3) - Amanda Anisimova (WTA 51) et Ashleigh Barty (no 8) - Madison Keys (no 14), se dérouleront donc jeudi. Prévues initialement jeudi, les demi-finales du tableau féminin sont donc de facto repoussées à vendredi.

La journée de vendredi s'annonce donc chargée, les demi-finales du simple messieurs devant également se disputer ce jour-là. Les organisateurs devront donc modifier la programmation de cette antépénultième journée de compétition. Les Courts Philippe Chatrier et Suzanne Lenglen devraient tous deux accueillir une rencontre du simple dames puis une autre du simple messieurs. Mais la pluie pourrait également être au rendez-vous vendredi...

