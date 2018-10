Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

4 octobre 2018 12:24

Toyota Motor et SoftBank ont annoncé s'associer dans le développement de nouveaux services de mobilité, un partenariat s'ajoutant à la liste déjà fournie des alliances destinées à partager les coûts et l'expertise des technologies de voitures autonomes.

Cette association entre deux groupes japonais, le premier constructeur automobile du pays et le géant technologique propriétaire du fonds Vision Fund, montre que même les plus grands craignent de se laisser distancer dans la course aux voitures autonomes et connectées.

Les deux entreprises ont indiqué que leur nouvelle coentreprise, baptisée MONET (abréviation pour mobility network) disposera d'un capital de deux milliards de yens (15 millions d'euros). Softbank en détiendra 50,25% et Toyota le solde.

Mercredi, Honda a annoncé investir 2,75 milliards de dollars et prendre une participation de 5,7% dans Cruise, la division de General Motors dédiée aux véhicules autonomes.

Un peu plus tôt, Renault et Daimler avaient dit explorer la possibilité de coopérer dans les solutions de mobilité de nouvelle génération.

Toyota et Softbank n'avaient noué jusqu'à présent aucune alliance majeure dans ces nouvelles technologies, bien que chacun les développe de son côté.

Les deux groupes ont investi dans l'américain Uber Technologies, le singapourien Grab et le chinois Didi Chuxing, spécialistes des VTC.

Toyota, l'un des plus grands constructeurs automobiles mondiaux, développe des technologies de conduite automatisée et d'intelligence artificielle en interne et avec ses fournisseurs du groupe, tout en rachetant des start-ups.

Le groupe nippon prévoit que les services de transport de l'avenir feront appel à des navettes et des véhicules autonomes à usages multiples, servant notamment de restaurants mobiles et d'hôtels.

Au début de l'année, il a développé un service baptisé "ePalette", basé sur ce concept. Amazon , Didi, Uber et Pizza Hut se sont associés à ce projet.

Toyota a l'intention de transporter les athlètes à bord de ses véhicules e-Palette lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Softbank possède sa propre division SB Drive, qui développe une technologie de véhicules autonomes pour les bus.

