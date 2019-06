Si l'identité de l'acquéreur de quelque 3 millions d'actions Richemont entre le 22 et le 31 mai reste inconnue, la communauté financière suppute qu'il s'agit du président du groupe Johann Rupert, qui détient déjà la moitié des droits de vote. (archives)

Les annonces d'achats très importants d'actions Richemont par un "membre de la direction générale" du groupe se sont multipliées ces trois dernières semaines.

Au total, des titres d'une valeur de plus de 220 millions de francs ont ainsi été acquis, suscitant des commentaires nourris chez les courtiers.

Les transactions du management publiées régulièrement par la Bourse suisse SIX font apparaître entre le 22 et le 31 mai sept opérations d'achats d'actions Richemont, pour environ 3 millions de titres au total. Le nom de l'acquéreur (ou des acquéreurs) n'est pas précisé, et le groupe de luxe genevois, interrogé par AWP, n'a pas apporté de commentaire.

D'après les observateurs, il y a de fortes chances qu'il s'agisse de Johann Rupert. Le milliardaire et gros actionnaire sud-africain préside le conseil d'administration du groupe et détient avec sa famille officiellement la moitié des droits de vote.

Aux yeux de l'analyste Jon Cox, de Kepler Cheuvreux, seul M. Rupert aurait les moyens financiers pour de telles opérations. L'expert y voit en outre une preuve de confiance de l'actionnaire principal dans les perspectives du groupe, dont le titre a du reste bondi de quelque 7%, à 78,62 francs ce mardi, depuis l'annonce des premières transactions.

Les paquets d'actions rachetés représentent nettement moins de 1% de la capitalisation boursière du géant du luxe.

Neuer Inhalt Horizontal Line