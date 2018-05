Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 mai 2018 18:26 21. mai 2018 - 18:26

Le Gothard n'avait plus connu pareils bouchons depuis près de 20 ans: samedi à la mi-journée, la colonne de véhicules a atteint 28 kilomètres au portail nord du tunnel, soit un temps d'attente de presque cinq heures. Rien de tel en revanche au retour lundi.

Le trafic routier a été très perturbé ce week-end de la Pentecôte au tunnel du Gothard en raison des trois jours fériés et de la fermeture du San Bernardino (GR), sur l'autoroute A13. Déjà à l'époque du précédent record, l'A13 avait dû être fermée en raison d'inondations, a rappelé ViaSuisse.

C'est la journée de samedi qui a cristallisé les plus gros embouteillages avec ce record de 1999 égalé, également à la Pentecôte à l'époque: 28 km de bouchon au portail nord, entre Buochs (NW) et Göschenen (UR), à la mi-journée, selon les statistiques de ViaSuisse.

La journée de samedi avait mal commencé assez tôt déjà pour les automobilistes: 16 km de bouchon vers 06h00, plus de 20 km à 08h00, jusqu'à ce pic de 28 km vers midi, durant une ou deux heures environ avant de redescendre gentiment à 20 km en cours d'après-midi. Le tunnel a même ensuite été momentanément fermé à cause d'un véhicule en panne, ce qui a ralenti le retour à la normale jusqu'en soirée.

Dimanche et lundi plus clames

Le trafic routier a par ailleurs été aussi embouteillé sur plusieurs tronçons alternatifs entre Erstfeld (UR) et Göschenen (UR). Pour des raisons de sécurité, le tunnel du Seelisberg a été occasionnellement fermé dans la journée de samedi pour réguler le trafic.

Celle de dimanche a été plus calme. Un maximum de 8 km de bouchon a été signalé à la mi-journée au portail nord du tunnel et de 3 km maximum au portail sud.

Lundi, la circulation était relativement fluide pour un retour de Pentecôte. Alors que les embouteillages records de samedi laissaient présager de longues files d'attente, le TCS n'a pour l'heure mesuré que jusqu'à 5 km de bouchon vers 16h00. Il faut vraisemblablement chercher la raison dans les vacances en Allemagne. Beaucoup de ceux qui sont partis au-delà des Alpes samedi y sont restés.

San Bernardino fermé jusqu'à jeudi

Le tunnel du San Bernardino sur l'autoroute A13 est fermé depuis vendredi après-midi à la suite de l'incendie d'un car de tourisme, ce qui a expliqué en partie le surplus d'attente au Gothard. Le tube est resté fermé tout le week-end de la Pentecôte et le restera jusqu'à jeudi au moins, a indiqué à l'ats un responsable de l'Office fédéral des routes (OFROU). La galerie doit être refroidie et l'infrastructure contrôlée.

Le col du San Bernardino était en revanche ouvert, offrant une alternative bienvenue. Des bouchons allant jusqu'à 12 km au maximum ont toutefois été enregistrés samedi entre Coire et le début du col, plus précisément entre Splügen et Hinterrhein.

Neuer Inhalt Horizontal Line