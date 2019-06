Les trains ne circulent plus entre Lausanne et Palézieux lundi depuis 13h10. Les pendulaires Berne-Lausanne doivent passer par Bienne (archives).

Interrompu en début d'après-midi, le trafic sur ligne CFF entre Palézieux et Lausanne, ne sera pas remis en service lundi soir. Un dérangement technique en est la cause. Le système qui actionne les signaux ne fonctionne plus.

La raison du dérangement a été identifiée, a indiqué à Keystone-ATS Frédéric Revaz, porte-parole des CFF. Des câbles ont été endommagés en bordure de voie au faisceau des Payleyres à la sortie de Lausanne.

Une entreprise externe a effectué un forage à un endroit erroné. Des travaux sont en cours et les CFF évaluent l'ampleur des dégâts. Ils ne prévoient pas de retour à la normale pour l'heure.

Les voyageurs grandes lignes circulant entre Lausanne et Fribourg passent par le train des Vignes entre Vevey et Puidoux-Chexbres. Une navette va être mise en place entre Lausanne et Palézieux pour les clients se rendant en direction de Fribourg. Ceux circulant entre Genève/Lausanne et Berne passent par Bienne.

En trafic régional, des bus de substitution ont été mis en place. Il faut s'attendre à des retards et à des suppressions de train. Le dérangement dure depuis 13h10.

