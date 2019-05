Les CFF engagent des trains supplémentaires pour voyager vers le Tessin (ici Ascona) et le Valais pendant l'Ascension et la Pentecôte (archives).

Comme chaque année, les CFF proposent des trains supplémentaires pendant les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte. La compagnie engage 60 trains en plus pour voyager vers le sud sans bouchons, a-t-elle annoncé mardi.

Pendant le week-end de l’Ascension, 29 trains supplémentaires circuleront vers le Tessin et vers le Valais à l’aller comme au retour. Pour le week-end de la Pentecôte, il y aura 31 trains supplémentaires. En outre, plus de 40 trains réguliers seront renforcés.

Au total, il s'agit de 45'000 places assises supplémentaires pour le premier week-end et 47'000 pour le second. Côté météo, le week-end de l'Ascension s'annonce radieux: selon les prévisions de MétéoSuisse, les températures augmenteront progressivement dès jeudi pour atteindre 27 degrés samedi et dimanche.

