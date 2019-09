Un puissant typhon accompagné de vents et de pluies diluviennes s'est abattu dans la nuit de dimanche à lundi sur la région de Tokyo. Il a fait plus de 30 blessés et provoqué des coupures de courant, quelques dégâts matériels et des perturbations dans les transports.

Accompagné de rafales de vent pouvant atteindre 216 km/h, le typhon Faxai a accosté dans la nuit le long de la région de Chiba, au sud-est de la capitale, après avoir franchi la baie de Tokyo.

Les autorités maintenaient toujours lundi à 08h00 (01h00 en Suisse) des recommandations d'évacuation, non obligatoires, pour près de 340'000 personnes. Plus de 2000 personnes ont aussi suivi des directives plus fortes (sans caractère obligatoire non plus) de rejoindre des abris.

Selon l'agence de presse Kyodo, plus de trente personnes ont été blessées, dont une femme gravement atteinte après la chute sur une maison de pylônes d'un centre d'entraînement de golf.

Lundi matin, quelque 900'000 clients étaient privés de courant dans le périmètre desservi par la compagnie Tokyo Electric Power (Tepco), principalement dans la préfecture de Chiba, limitrophe de celle de Tokyo. Des maisons ont été endommagées dans la région sud de Shizuoka selon les médias, ainsi qu'à Tokyo, a constaté une journaliste de l'AFP.

Trains et vols supprimés

Des images de télévision ont montré l'immense toit d'une station-service s'effondrant à Tateyama, au sud de Tokyo. Des vues aériennes de la baie de Yokohama prises par la chaîne publique NHK montraient des conteneurs éparpillés sur les quais.

La compagnie de transport ferroviaire Central Japan Railway Company a annulé une centaine de trains à grande vitesse reliant Tokyo aux villes du centre et de l'ouest du Japon, mais le service a repris lundi matin peu avant 08h00. Des ferries opérant dans la baie de Tokyo avaient également été supprimés.

Plusieurs centaines de vols ont aussi été annulés, affectant des milliers de passagers. Certaines autoroutes côtières ont été fermées à l'ouest de la capitale, à Kanagawa.

Ce quinzième typhon de l'année en Asie s'était déjà éloigné vers le large lundi en milieu de matinée. Il se déplaçait dans l'océan Pacifique vers le nord-est. L'agence météorologique japonaise mettait en garde contre de possibles glissements de terrain dans les régions de Chiba et de Fukushima.

