Les transports publics anticipent le retour à la normale. Cette réintroduction de l'offre se fera par étapes à partir du 27 avril. Un retour à l'horaire usuel est prévu le 11 mai, en même temps que l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus.

Lundi, les Intercity Genève-Aéroport-St-Gall circuleront à nouveau entre la cité de Calvin et Fribourg, ont annoncé les CFF mardi. L'ancienne régie fédérale va également rétablir la cadence semi-horaire entre Genève et Annemasse sur la ligne Annemasse-Genève-Lausanne-Vevey/St-Maurice.

Certaines entreprises de transport régional réintroduiront l'horaire régulier le 27 avril. Dans la mesure du possible, elles veilleront à ce que des chaînes de voyage continues soient toujours proposées. Néanmoins, des dysfonctionnements et des ruptures de correspondances ne peuvent pas être exclus, mettent en garde les CFF.

L'ensemble de l'offre des transports publics sera rétabli d'ici au 11 mai. CarPostal assurera notamment le transport des élèves lorsque les écoles obligatoires reprendront l'enseignement en classe à cette date, précise la filiale de La Poste. Les courses du soir et les lignes exclusivement touristiques resteront toutefois suspendues jusqu'à nouvel ordre.

Mesures de protection

Les mesures de protection dans les cars postaux restent valables jusqu'à nouvel ordre. La porte du conducteur restera fermée, la première rangée contiguë à l'habitacle du conducteur restera condamnée et la vente de billets par le personnel de conduite sera également suspendue jusqu'à nouvel ordre.

Les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) restent en vigueur et gardent toute leur importance, à savoir: renoncer aux trajets inutiles et respecter les règles de distanciation sociale et d'hygiène. Les voyageurs sont en outre priés d'acheter leurs billets en ligne.

