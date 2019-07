Alan Roura peut rêver de battre le record de la traversée de l'Atlantique nord en solitaire sur un monocoque. En début de soirée, le marin était en avance de 31,8 milles par rapport au record.

Au pointage de 19h50, le Genevois et son bateau La Fabrique se trouvaient à 506,1 milles de l'arrivée au cap Lizard, dans les Cornouailles. Roura était en mer depuis un peu moins de six jours.

Le record détenu depuis 2013 par le Français Marc Guillermot est de 8 jours, 5 heures, 20 minutes et 20 secondes pour accomplir la traversée de 2800 milles nautiques (5333 km) entre New York et l'arrivée.

Neuer Inhalt Horizontal Line