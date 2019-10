Trente-neuf corps, dont celui d'un adolescent, ont été découverts dans la nuit de mardi à mercredi dans une zone industrielle à l'est de Londres.

Trente-neuf corps, dont celui d'un adolescent, ont été découverts dans la nuit de mardi à mercredi dans une zone industrielle à l'est de Londres. Ils se trouvaient dans un camion dont le chauffeur a été arrêté, a annoncé la police britannique

Selon les premiers éléments de l'enquête, le camion, découvert à Grays dans l'Essex, à environ 35 km de Londres, "est de Bulgarie". Les autorités n'ont pas donné plus de précisions sur le véhicule. Il était entré au Royaume-Uni le 19 octobre à Holyhead, port situé sur la côte ouest de la Grande-Bretagne et desservant notamment l'Irlande.

Aucune indication n'a été apportée dans l'immédiat sur l'origine des victimes ni sur le fait de savoir s'il s'agissait de migrants. Nombre d'entre eux tentent de rejoindre le Royaume-Uni ces dernières années en se cachant dans des remorques de camion ou en utilisant des embarcations pour traverser la Manche.

"La sécurité et les contrôles ont été renforcés à Douvres et Calais, il peut donc être considéré comme plus facile de partir de Cherbourg ou Roscoff vers (le port irlandais de) Rosslare, puis par la route jusqu'à Dublin", d'où partent les ferries vers Holyhead, a relevé un responsable de la fédération du transport routier d'Irlande du Nord, Seamus Leheny, cité par l'agence Press Association.

Identification des victimes

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit "horrifié" par cet événement "tragique". "Mes pensées sont avec ceux qui ont perdu leur vie et leurs proches", a-t-il tweeté. Le dirigeant de l'opposition, Jeremy Corbyn, a qualifié le drame d'"incroyable tragédie humaine".

L'identification des victimes constitue la "priorité numéro un", a déclaré à la presse la cheffe adjointe de la police de l'Essex, Pippa Mills, lors d'une brève conférence de presse.

La police a été alertée peu avant 1h40 locales (02h40 en Suisse) par les services de secours, qui ont découvert les victimes. Il s'agirait de 38 adultes et d'un adolescent.

