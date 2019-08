Champion de Suisse en titre, le CP Berne a été à l'honneur lors des Swiss Ice Hockey Awards. Son capitaine Simon Moser a, ainsi, été désigné comme le MVP des play-off.

Le trophée du meilleur joueur de la saison régulière est revenu à l'attaquant tchèque d'Ambri-Piotta Dominik Kubalik auteur de 25 buts et de 32 assists. On rappellera que Kubalik évoluera la saison prochaine en NHL avec Chicago.

Le CP Berne a remporté deux autres trophées, celui du meilleur gardien grâce à un Leonardo Genoni qui fut remarquable lors de la finale contre Zoug et celui du joueur le plus populaire qui est revenu à Tristan Scherwey. Une fois de plus, le Fribourgeois a fait preuve d'un état d'esprit qui démontre pourquoi son club a prolongé en février dernier son contrat jusqu'en... 2027.

Enfin Timo Meier s'est vu décerner le Hockey Award. A 22 ans, l'Appenzellois sort d'une saison magnifique en NHL avec ses 35 buts et ses 46 assists pour San Jose. Jamais un Suisse n'avait obtenu de telles statistiques dans la plus grande Ligue du monde. Des statistiques qui lui ont permis de signer un nouveau contrat de quatre ans avec les Sharks pour un montant de 24 millions de dollars.

