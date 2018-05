Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

13 mai 2018 - 14:47

Après les deux braquages de vendredi et samedi dans le Jorat, les brigands restent introuvables (photo symbolique).

Le week-end de l'Ascension n'a pas été de tout repos pour les polices vaudoises. Une épicerie de Montpreveyres a été braquée vendredi après-midi. Tôt le lendemain, c'était au tour d'un supermarché de Thierrens, puis d'une station-service d'Orbe en soirée.

A chaque fois, des malfaiteurs cagoulés ont menacé des employés au moyen d'armes à feu, sans les blesser physiquement. A Montpreveyres, la vendeuse de 48 ans a dû remettre l'argent du commerce. A Thierrens, les deux employées du supermarché, de 23 et 33 ans, ont été ligottées après avoir dû ouvrir le coffre. A Orbe, deux employés de 27 et 31 ans ont remis à un homme le contenu de la caisse.

Dans les trois cas, la police cantonale n'a pas indiqué les montants qui ont été dérobés par les malfrats. Les braqueurs de Montpreveyres ont réussi à prendre la fuite sur un deux-roues et n'ont pas été retrouvés malgré d'importantes recherches incluant les polices vaudoise, fribourgeoise ainsi que celles des communes environnantes.

A Thierrens, les brigands ont eux aussi pu prendre la fuite, en voiture cette fois. Ils ont dû cependant abandonner le véhicule à la suite d'un accident. Ils se sont alors emparés d'une voiture après en avoir menacé le conducteur de 36 ans avec leurs armes à feu. Enfin, à Orbe, l'individu que la police estime avoir entre 20 et 25 ans a pris la fuite à bord d'une voiture, sans être non plus arrêté.

Le canton de Vaud n'est pas le seul à avoir connu des braquages ce week-end. A Berthoud (BE), deux individus masqués ont braqué une station-service à l'aide d'une arme à feu samedi vers 21h00. Les malfrats, un homme et une femme, ont forcé la vendeuse à leur remettre l'argent de la caisse, puis se sont enfuis en courant avec le butin. Là aussi, les voleurs courent toujours.

