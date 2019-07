Un kamikaze à moto s'est fait exploser contre un bus dans l'est de la ville vers 08h10 (05h40 en Suisse), faisant cinq morts et dix blessés (archives).

Au moins cinq personnes ont été tuées jeudi matin dans d'un attentat-suicide à Kaboul. Deux autres explosions ont suivi de peu, a-t-on appris auprès du ministère de l'Intérieur.

Un kamikaze à moto s'est fait exploser contre un bus dans l'est de la ville vers 08h10 (05h40 en Suisse), faisant cinq morts et dix blessés, a déclaré Nasrat Rahimi, le porte-parole du ministère. "Il y a des femmes et des enfants parmi les victimes", a-t-il poursuivi, ajoutant que le bus appartenait au ministère des Mines et du Pétrole.

Le bilan pourrait évoluer, a-t-il encore estimé dans des messages envoyés sur WhatsApp. Deux autres explosions, dont l'une attribuée à une voiture piégée, ont suivi peu après, a-t-il indiqué sans plus de précision.

La violence s'est intensifiée ces dernières semaines en Afghanistan, alors que les États-Unis mènent des pourparlers avec les talibans pour tenter de parvenir à un accord de paix après bientôt 18 ans de guerre.

Les forces afghanes et les talibans prétendent avoir infligé de lourdes pertes à l'autre partie. Mais les affrontements ont également tué ou blessé des dizaines de civils.

