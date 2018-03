Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Trois générations réunies en classe d'école: c'est l'expérience, inédite en Suisse romande, qui débutera à Neuchâtel à la rentrée d'août. Des seniors bénévoles seconderont des enseignants auprès des enfants pendant deux à quatre périodes chaque semaine.

Le but est de sensibiliser chacun à l'univers de l'autre, favorisant ainsi l'échange et la compréhension entre les générations. Cette pratique est déjà en vigueur dans le canton de Berne depuis plusieurs années.

Le concept baptisé Win3 est trois fois gagnant, a expliqué vendredi devant la presse François Dubois, directeur de Pro Senectute Arc jurassien. Les seniors accomplissent une tâche utile et valorisante, les écoliers bénéficient du savoir et de l'expérience des aînés, et les enseignants gagnent un soutien bénéfique.

L'opération neuchâteloise concerne les classes de cycle 1 et 2 (1ère à 8e HarmoS) et démarrera au centre scolaire des Terreaux. Les tandems bénévole-enseignant se formeront selon l'entente et la complémentarité. Les seniors intéressés sont invités à contacter Pro Senectute Arc jurassien, qui a mis sur pied le projet en collaboration avec la Ville et les Terreaux.

