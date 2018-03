Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 14 juin 2010 14:59 14. juin 2010 - 14:59

Schaffhouse - Trois Lituaniens ont été condamnés à six mois de prison avec sursis à St-Gall pour s'être procuré de l'argent suisse à l'aide de faux billets en euros. L'astuce a bien fonctionné durant des mois, leur permettant de se financer un confortable voyage à travers la Suisse.

Les trois hommes, âgés de 21 à 23 ans, payaient leurs factures avec de faux billets de 50 euros et recevaient la différence en argent suisse. Mais à mi-avril, la police de Schaffhouse les a arrêtés et placés en détention préventive jusqu'à début juin.

Comme les faussaires ont agi la première fois dans le canton de St-Gall, c'est un juge d'instruction de ce canton qui les a condamnés, a indiqué la justice.

Neuer Inhalt Horizontal Line