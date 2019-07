Trois entreprises suisses, soit Nestlé, Roche et Novartis, figurent parmi les 100 sociétés affichant la plus grande valorisation boursière, selon EY.

Le classement établi par le cabinet de conseils est dominé par les géants américains de la technologie, Microsoft occupant le premier rang, devant Amazon et Apple.

Du côté des firmes helvétiques, le numéro un mondial de l'alimentation, Nestlé, pointe au 14e rang, laissant à dix places le géant pharmaceutique bâlois Roche (24e rang), suivi de son concurrent et voisin Novartis (36e place), écrit mercredi EY. Valant pas moins de 297 milliards de dollars, le groupe veveysan s'illustre comme la première entreprise européenne d'un classement largement dominé par les sociétés américaines, celles-ci s'octroyant huit des dix premiers rangs.

Les Chinois Alibaba et Tencent représentent les deux groupes non-américains à s'illustrer parmi les dix sociétés les plus chères du monde. Berkshire Hathaway (6e rang), société d'investissement américaine de Warren Buffett, et le groupe de produits de soins et de santé Johnson & Johnson (10e rang) constituent les deux seules entreprises à ne pas être actives dans le secteur des technologies.

Cette dernière branche domine le classement des 100 plus grandes sociétés, y plaçant 24 de ses représentants, devant celui des biens de consommation (20 entreprises) et de la finance (19 firmes). Sur les 100 groupes les plus valorisés en Bourse, 58 sont basés aux Etats-Unis, 21 en Europe et 20 dans la région Asie-Pacifique.

En date du 27 juin dernier, Microsoft représentait la société la plus valorisée de la planète, le géant des logiciels de Seattle affichant une capitalisation boursière de 1030 milliards de dollars, devant Amazon (938 milliards de dollars) et Apple (919 milliards). En 4e position, Alphabet, la holding chapeautant les activités de Google, valait 747 milliards, devançant le réseau social Facebook (541 milliards).

