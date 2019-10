Salwa Eid Naser a signé un chrono monstrueux en finale du 400 m des Mondiaux de Doha.

La Bahreïnie de 21 ans a cueilli l'or en réussissant le troisième chrono de tous les temps, 48''14, à 0''54 seulement du record du monde de l'ex-Allemande de l'Est Marita Koch!

Vice-championne du monde de la spécialité en 2017 à Londres, Salwa Eid Naser a amélioré de près d'une seconde son record personnel (49''08 jusqu'ici). Elle a créé une relative surprise en battant la favorite bahaméenne Shaunae Miller-Uibo (48''37), qui bat pour sa part son meilleur temps de 0''60. Le podium est complété par la Jamaïcaine Shericka Jackson (49''47).

Victime d'une crampe à 20 mètres de la ligne lors des Mondiaux 2017 alors que l'or lui était promis, la championne olympique 2016 Shaunae Miller-Uibo (25 ans) n'a donc pas effacé ce couac londonien. Mais elle n'a rien à se reprocher. Personne n'avait couru aussi vite que Salwa Eid Naser sur la distance depuis la Française Marie-José Pérec lors des JO 1996 à Atlanta (48''25)...

Ruckstuhl termine 9e

Katarina Johnson-Thompson a par ailleurs conquis à 26 ans le premier grand titre de sa carrière à l'heptathlon. Avec 6981 points, la Britannique a devancé de plus de 300 unités la tenante du titre Nafissatou Thiam (2e avec 6677 points). Décevante 17e après la première journée, Géraldine Ruckstuhl s'est bien reprise pour terminer 9e. Avec 6159 points, la Lucernoise est toutefois restée à plus de 200 points de son record national (6391 points).

En tête du décathlon avant le 1500 m, l'époux de Shaunae Miller-Uibo, Maicel Uibo, a lui aussi dû se contenter de l'argent. L'Estonien (8604 points) a été devancé de 87 points par l'Allemand Niklas Kaul (8691), vainqueur des deux dernières épreuves (javelot et 1500 m). Recordman du monde et tenant du titre, Kevin Mayer a été contraint à l'abandon. Touché au genou droit et au tendon d'Achille gauche, le Français a été incapable de sauter à la perche.

