De nombreux endroits en Suisse ont connu une troisième nuit tropicale. Le Tessin a été particulièrement concerné. La chaleur affecte aussi la récolte des fruits. Les perturbations ferroviaires dues à la déformation des rails ont elles pu être supprimées.

A Locarno-Monti (TI), le mercure n'est pas descendu au-dessous de 24,3 degrés, selon MeteoNews. Il est resté bloqué à 23,5 degrés à Lugano et 23,4 degrés à Vevey (VD).

La journée de vendredi devrait elle être moins caniculaire que les précédentes, avec des températures qui devraient osciller entre 29 et 33 degrés. Le Valais et le sud des Alpes feront exception avec un mercure qui dépassera de nouveau les 35 degrés par endroits.

La limite des 35 degrés devrait à nouveau être franchie dimanche prochain au nord des Alpes.

Trafic ferroviaire rétabli

La chaleur a eu des conséquences sur le trafic ferroviaire en déformant les rails. C'était le cas depuis jeudi sur l'une des quatre voies entre Berne et Berne-Wankdorf. Les liaisons pu être rétablies vendredi matin dans ce secteur très fréquenté.

Les CFF ont annoncé via Twitter la fin du dérangement. Celui-ci a provoqué des suppressions de trains entre Berne et Olten (SO), Berne et Bienne (BE) et dans le RER bernois.

Perturbé pour les mêmes raisons, le trafic ferroviaire a également pu être rétabli entre Satigny (GE) et La Plaine (GE). Le trafic TGV et ICE a également été touché. La situation est revenue à la normale dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les perturbations dues à la chaleur ont affecté jeudi de nombreux pendulaires et autres voyageurs, qui ont été confrontés à des retards et des changements de trajets.

Récolte des fruits freinée

Les températures très élevées freinent aussi fortement la récolte des fraises, des cerises et des abricots, indique l'Association suisse du commerce fruits, légumes et pommes de terre (SWISSCOFEL).

La chaleur bloque en effet la maturité des fruits. Les arbres, les arbustes à baies et les plants de fraises souffrent de ce choc thermique. Et cela justement pendant la période où ces fruits sont fortement demandés.

Les abricots et les cerises ne mûrissent plus après la récolte et souffrent de coup de soleil. Les baies sont déjà molles avant la récolte et la coloration des fruits est insuffisante. Il en résulte que les volumes de récolte se situent en partie en dessous de 50%.

Importations nécessaires

Pour l’approvisionnement des quantités nécessaires, les importations sont indispensables, poursuit SWISSCOFEL dans son communiqué. Ce n’est pas facile, car toute l’Europe souffre de la canicule, relève l'association.

Cette situation ne va malheureusement pas rapidement s’améliorer. Pour que les plantes, les arbres et les fruits se rétablissent, il faut une période prolongée de fraîcheur et d’humidité. S'agissant des fraises de plein champ, il faudra attendre les cultures tardives.

Toujours trop d'ozone

Enfin, la canicule a des conséquences sur le niveau d'ozone, qui reste trop élevé. Des concentrations de plus de 180 microgrammes par mètre cube (μg/m3) ont été mesurées jeudi en plusieurs endroits, soit une fois et demie la valeur limite légale.

Les prévisions météo ne laissent pas augurer d'une amélioration prochaine, précise la Conférence des chefs des services cantonaux de la protection de l'environnement (CCE) dans un communiqué.

