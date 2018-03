Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La Slovaque Anastasiya Kuzmina a remporté sa troisième médaille en cinq jours et son troisième titre olympique en tout en l'espace de huit ans à Pyeongchang.

Elle s'est imposée haut la main sur la mass-start 12,5 km, dans laquelle les Suissesses n'ont pas su tirer leur épingle du jeu.

Kuzmina, soeur du biathlète russe Anton Shipulin, suspendu, est réputée la plus rapide sur les skis mais manquait (relativement) de précision au tir jusqu'à présent cette semaine. Elle avait tout de même déjà décroché deux médailles d'argent ces derniers jours, dans la poursuite et l'épreuve individuelle 15 km. Samedi, cette mère de deux enfants a renforcé sa réputation de spécialiste des Jeux olympiques. Elle avait en effet déjà gagné l'or en sprint aux JO de 2010 et 2014. Durant les saisons non-olympiques, elle se montre souvent très discrète. Mais là voilà qui ressurgit à point nommé, à 33 ans!

Sa dauphine, la Biélorusse Darya Domracheva (31 ans), est maman elle aussi. Elle a terminé à 18'' de la Slovaque. Le bronze est revenu à la Norvégienne Tina Eckhoff (à 27''), malgré deux tirs manqués (un pour Kuzmina). Pour la première fois à ces JO, l'Allemande Laura Dahlmeier finit sans médaille. Elle avait remporté les deux premières épreuves (sprint et poursuite) et fini 3e de l'individuelle. Elle échoue cette fois à la 16e place.

Les Suissesses Lena Häcki, Irene Cadurisch et Elisa Gasparin avaient toutes terminé une fois dans les huit premières lors des trois premières courses. Mais cette fois, elles n'ont eu aucune chance: Häcki est arrivée 23e (4 cibles manquées), Gasparin 27e (5) et Cadurisch 28e (4). A noter que Selina Gasparin, vice-championne olympique du 15 km à Sotchi en 2014, n'était pas qualifiée pour cette mass-start.

