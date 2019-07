Trop passif, Neuchâtel Xamax a finalement cédé devant Young Boys en Super League dimanche. A la Maladière, Nicolas Moumi Ngamaleu a inscrit le seul but du match.

Joël Magnin avait annoncé la couleur avant même le début du championnat: son Xamax aurait une allure très défensive, avec un bloc regroupé et bas. Cela n'a bien sûr pas manqué contre Young Boys, plutôt habitué à affronter des adversaires à l'approche conservatrice, excepté peut-être le Servette audacieux de la 1re journée (1-1).

Les Neuchâtelois ont donc livré une partie bien différente de celle qu'avaient réalisée les Grenat. A savoir que Xamax n'a presque pas touché le ballon, bien qu'évoluant devant son public. La possession de balle d'YB a flirté avec les 80%. C'est dire beaucoup de la domination bernoise. Jusqu'aux trente mètres xamaxiens. Face à cette défense attentive, l'équipe de Gerardo Seoane a en effet eu du mal à trouver la solution. Elle a eu beau accumuler les centres, ceux-ci n'ont rien donné, et d'autant plus dès lors que Guillaume Hoarau a dû quitter ses coéquipiers après une petite alerte musculaire (33e).

Moumi Ngamaleu récompensé

Alors bien sûr, Young Boys a eu les meilleures occasions. Le poteau à la 37e minute d'un Nicolas Moumi Ngamaleu très actif par exemple. Ou alors ces deux opportunités coup sur coup avec le défenseur xamaxien Igor Djuric qui a failli tromper Laurent Walthert, puis Christopher Martins qui a loupé le cadre aux cinq mètres (55e). Marvin Spielmann, titulaire à la place de Miralem Suljemani, blessé, a aussi mis en danger le portier neuchâtelois. Entre tant d'autres, faut-il bien noter.

Le but de Moumi Ngamaleu, finalement tombé à la 72e minute, n'a donc fait que suivre la logique. Même si la perte de balle de Léo Seydoux (prêté à Xamax par YB !) à quarante mètres de ses buts a un peu facilité la tâche du Camerounais. Quoiqu'il fallait encore se débarrasser de Djuric et ajuster Walthert. Ce qu'il a fait tant bien que mal.

Et Xamax, dans tout ça? Quelques situations de contre-attaque, avec forcément Raphaël Nuzzolo à la baguette. Il n'est par exemple pas passé loin de son troisième but en deux matchs, mais son tir de la 51e minute s'est avéré trop croisé. Mais voilà, ce schéma a paru bien trop restrictif pour créer l'exploit. Si bien que l'autre grosse occasion est tombée à la 93e lorsque le gardien Walthert a repris de la tête un corner, mais son homologue David von Balmoos s'est interposé.

Le Neuchâtel de Joël Magnin a encore trop peu de ressources pour mettre véritablement en danger l'équipe adverse. Et pas sûr que la venue de Saint-Gall (qui a battu 2-1 Bâle samedi) la semaine prochaine soit de nature à rassurer le coach.

Deux 0-0

A noter que ce dimanche après-midi a été particulièrement peu productif. Le but de Moumi Ngamaleu a été l'unique réalisation de l'après-midi.

En effet, tant Lugano et Thoune que Lucerne et Zurich se sont quittés sur un 0-0. Au classement, avec quatre points en deux matchs, Lugano, Lucerne et YB mènent la danse. Les Tessinois sont premiers à la différence de but.

