Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 juillet 2018 01:41 13. juillet 2018 - 01:41

Le plan de sortie de l'UE de la première ministre britannique Theresa May "tuera probablement" la possibilité de conclure un accord de libre-échange avec les Etats-Unis, estime Donald Trump. Le projet de Brexit vise à garder une relation économique étroite avec l'UE.

"S'ils concluent un accord comme celui-ci, nous traiterons avec l'Union européenne plutôt qu'avec le Royaume-Uni, ce qui va probablement tuer l'accord", a prévenu le président des Etats-Unis dans une interview accordée au tabloïd britannique The Sun.

Le gouvernement britannique a présenté jeudi les détails de son plan sur la future relation entre le Royaume-Uni et l'UE après le Brexit en mars 2019. Celui-ci prévoit de mettre en place une nouvelle "zone de libre-échange pour les biens", destinée à maintenir un commerce "sans friction" avec les 27 membres de l'UE.

Le projet doit permettre, via l'instauration d'un "arrangement douanier simplifié", d'"éviter une frontière dure entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande". Ces propositions ont attiré les critiques des eurosceptiques.

M. Trump regrette par ailleurs que la première ministre britannique ait ignoré ses conseils sur la façon de quitter l'Union européenne. "Je l'aurais fait très différemment", dit-il. "J'ai dit à Theresa May, comment faire, mais elle ne m'a pas écouté."

Johnson, "un bon premier ministre"

Ces commentaires surviennent au terme d'une semaine agitée pour la première ministre britannique, après les démissions lundi du ministre chargé du Brexit, David Davis, et du secrétaire au Foreign Office, Boris Johnson, en désaccord avec le plan de sortie de l'UE.

Boris Johnson "ferait un bon premier ministre (...) Il a tout ce qu'il faut", ajouté Donald Trump, disant espérer que M. Johnson revienne au sein du gouvernement britannique. Le président américain assure cependant ne pas vouloir accroître les tensions entre Theresa May, "une personne sympathique", et son ancien ministre.

Ses propos interviennent alors que le Royaume-Uni lui a déroulé le tapis rouge au premier jour de sa visite officielle dans le pays, dans l'espoir de conclure un accord de libre-échange avec les Etats-Unis, "les plus proches alliés mais aussi les amis les plus chers" selon Theresa May. C'est une claque pour la chef de l'exécutif, qui a accueilli le président américain et son épouse Melania pour un dîner de gala à Blenheim, jeudi soir.

Neuer Inhalt Horizontal Line