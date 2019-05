Donald Trump a appelé samedi le Japon à des relations commerciales "plus justes" avec son pays. Il s'exprimait au tout début d'une visite d'Etat qui devrait être néanmoins dominée par force échanges d'amabilités et marques de bonne entente entre les deux alliés.

"Le Japon a eu un avantage considérable pendant de très nombreuses années, mais c'est OK et c'est peut-être pour ça que vous nous aimez tant", a lancé M. Trump au cours d'une réunion avec de grands patrons japonais, dont ceux du secteur automobile, organisée juste après son arrivée en fin d'après-midi.

Mais cela va devenir "un peu plus juste", a-t-il ajouté, dans une allusion aux discussions en cours pour parvenir à un accord bilatéral entre les première et troisième économies du monde.

Annonces espérées

"Avec cet accord, nous espérons venir à bout du déséquilibre commercial, éliminer les entraves aux exportations américaines et assurer justice et réciprocité dans nos relations". "Nous espérons faire plusieurs nouvelles annonces prochainement, dont de très grosses dans les mois qui viennent", a-t-il poursuivi.

En marge de cette visite, des discussions se sont tenues samedi soir entre le ministre japonais de l'Economie, Toshimitsu Motegi, et le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer. M. Motegi a constaté devant la presse "un approfondissement" de la compréhension mutuelle entre les deux parties "sans que cela signifie que leurs positions soient en parfaite harmonie".

"Nous avons convenu qu'il nous fallait faire des efforts pour parvenir prochainement à un accord (...) mais je ne pense pas que nous le signerons le 27", a ajouté le ministre japonais.

Vieux alliés malmenés

Si Donald Trump a reporté la semaine dernière de six mois l'imposition de droits de douane supplémentaires sur les importations de voitures japonaises et européennes, il a également déclaré que la dépendance des Etats-Unis envers l'industrie automobile étrangère représentait une menace pour la sécurité nationale américaine - ce qui n'a pas manqué d'irriter les géants comme Toyota.

Prenant le contre-pied de la Chine ou de l'Union européenne, plus offensifs, Tokyo se fait conciliant dans l'espoir de décrocher un accord plus favorable, et Shinzo Abe cultive soigneusement sa relation personnelle avec l'imprévisible dirigeant. Les deux hommes ne manqueront d'ailleurs pas de faire une partie de golf, leur passion commune.

Lundi, le président américain sera le premier dirigeant étranger à rencontrer le nouvel empereur Naruhito, monté sur le trône du Chrysanthème le 1er mai.

Dimanche, Donald Trump assistera à un tournoi de sumo. Il remettra en personne au vainqueur une "Coupe Trump", imposante par son poids et sa taille (une trentaine de kilogrammes et 1,4 mètre de haut).

Voyage taillé sur mesure

La séquence officielle diplomatique du voyage se limite à une brève réunion bilatérale avec un déjeuner de travail lundi, après quoi les dirigeants des deux pays parleront aux médias.

MM. Trump et Abe prévoient également de rencontrer les familles de Japonais enlevés dans les années 1970 et 1980 par la Corée du Nord dans le but d'en faire des formateurs d'espions nord-coréens. Shinzo Abe, pour qui ce sujet est d'une grande importance en politique intérieure, avait demandé à Donald Trump de soulever cette question dans ses discussions avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Enfin, ils doivent visiter mardi la base navale commune de Yokosuka. En pleines tensions avec la Chine et avec l'Iran, le voyage est ainsi taillé sur mesure pour démontrer que Donald Trump "s'y connaît en politique étrangère et a bien des amis", résume Robert Guttman, de l'université Johns Hopkins.

