Trente-cinq heures à peine après avoir annoncé son annulation en raison de "l'hostilité" affichée par Pyongyang, Donald Trump a fait état vendredi soir de "discussions très productives avec la Corée du Nord sur un rétablissement du sommet" avec Kim Jong-un.

Si ce sommet doit avoir lieu, ajoute le président américain sur son compte Twitter, il aura probablement lieu, comme initialement prévu, le 12 juin à Singapour. "Si nécessaire, il sera prolongé au-delà de cette date", poursuit-il.

Trump avait annoncé jeudi l'annulation de cette rencontre historique avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Mais il avait entretenu le doute dès vendredi matin en affirmant qu'il n'excluait pas que ce sommet puisse finalement se tenir.

Optimisme prudent à Séoul

A Séoul, un porte-parole de la présidence sud-coréenne a réagi samedi avec pondération au tweet de Trump. "Nous sommes prudemment optimistes sur le fait que l'espoir demeure d'un dialogue entre les Etats-Unis et la Corée du Nord", a-t-il dit. "Nous continuons de suivre de près les développements."

La veille, le président sud-coréen Moon Jae-in, qui s'est largement impliqué dans la spectaculaire phase de détente observée entre Washington et Pyongyang, avait jugé "très regrettable" la décision de Trump et s'était dit "perplexe" devant l'annulation du sommet de Singapour.

Dans sa lettre à Kim Jong-un annonçant la suppression du rendez-vous du 12 juin, Trump avait cependant laissé la porte entrouverte en écrivant au dirigeant nord-coréen: "Si vous changez d'avis concernant la tenue de ce sommet de la plus haute importance, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire." La réponse, transmise par l'agence officielle de presse nord-coréenne KCNA, n'a pas tardé.

"Déclaration chaleureuse"

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Kim Kye-gwan, y a exprimé les regrets de Pyongyang et ajouté que la République populaire démocratique de Corée restait "ouverte à un règlement de nos problèmes à tout moment et de quelque façon que ce soit".

La modération nord-coréenne a semblé plaire à Trump. "Très bonne nouvelle de recevoir cette déclaration chaleureuse et productive de la Corée du Nord", a-t-il tweeté vendredi matin.

Dans le même temps, son secrétaire à la Défense, Jim Mattis soulignait que les diplomates étaient toujours au travail et estimant que le sommet Trump-Kim pourrait finalement avoir lieu "si les diplomates peuvent le relancer".

Propos mal reçus

La Corée du Nord avait haussé le ton ces derniers jours, faisant peser un doute de plus en plus fort sur la tenue du sommet de Singapour. Elle avait notamment vivement critiqué les propos du conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, et du vice-président américain Mike Pence, selon lesquels elle pourrait connaître le sort de la Libye si elle ne renonçait pas rapidement à son arsenal nucléaire.

Le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi a été tué par des rebelles soutenus par l'Otan en octobre 2011. Il avait quelques années auparavant renoncé à son programme nucléaire qui en était à ses débuts.

