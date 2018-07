Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 juillet 2018 20:36 12. juillet 2018 - 20:36

Dans sa missive, le leader nord-coréen demande cependant au président américain "des actions concrètes" pour renforcer leur confiance mutuelle (archives).

Le président américain Donald Trump a signalé jeudi une nouvelle fois son optimisme sur le rapprochement avec la Corée du Nord. Il a d'ailleurs fait un geste diplomatique inédit de publier une lettre que lui a adressée Kim Jong Un.

Processus "important" ou "fructueux", "confiance inébranlable", "progrès historiques". Les mots employés par le dirigeant nord-coréen dans ce texte daté du 6 juillet sont empreints de chaleur et de confiance et tranchent avec le revers enregistré par le secrétaire d'Etat Mike Pompeo lors de sa visite récente à Pyongyang.

"On enregistre de grands progrès", a commenté de son côté Donald Trump sur Twitter, plateforme qu'il a choisie pour diffuser cette lettre. Dans sa missive, le leader nord-coréen demande cependant à Donald Trump "des actions concrètes" pour renforcer leur confiance mutuelle. Cela devrait permettre, dit-il, une nouvelle rencontre après le sommet historique du 12 juin à Singapour.

"Je suis fermement convaincu qu'une volonté forte, des efforts sincères et l'approche unique que nous avons eue, moi-même et vous Excellence, afin d'ouvrir de nouvelles perspectives entre la RPDC (République populaire démocratique de Corée, ndlr) et les Etat-Unis seront fructueux", écrit Kim Jong Un.

Le leader nord-coréen y évoque "une mise en oeuvre fidèle" de la déclaration commune adoptée le 12 juin à Singapour. Mais il n'aborde pas directement la question centrale du processus, la dénucléarisation de la péninsule coréenne et donc du régime de Pyongyang.

Les Etats-Unis ont en outre demandé jeudi à l'ONU l'arrêt de toute nouvelle exportation de pétrole vers la Corée du Nord, se basant sur un rapport américain affirmant que ce pays a dépassé pour 2018 ses quotas d'importations fixés fin 2017 par des sanctions.

