Le président américain Donald Trump rendait visite mercredi à des blessés de la fusillade du week-end à Dayton, dans l'Ohio, avant de s'envoler pour le théâtre d'une autre tragédie, à El Paso. Au Texas, sa venue suscite autant de scepticisme, voire d'hostilité.

M. Trump est arrivé en fin de matinée avec son épouse Melania à Dayton, ville du nord des Etats-Unis où un tireur a tué neuf personnes dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'est immédiatement rendu dans un hôpital où sont soignés certaines des victimes.

Des centaines de manifestants étaient réunis non loin de l'établissement avec le ballon "Baby Trump", personnage gonflable représentant un bébé colérique à l'effigie du président, utilisé dans de nombreuses manifestations. Ils ont brandi des panneaux exhortant le milliardaire républicain à "s'opposer à la NRA", le puissant lobby des armes qui bloque toute tentative de réguler le marché des armes à feu, et à interdire les fusils d'assaut.

Avant de quitter la Maison Blanche, M. Trump a toutefois assuré qu'il y avait "peu d'appétit" politique à Washington pour interdire ce type d'armes, impliquées dans plusieurs bains de sang, dont celui de Dayton. Il s'est en revanche dit favorable à une évolution législative pour empêcher les personnes ayant des problèmes psychiques de posséder une arme à feu.

"Violeurs", "invasion": les mots qui choquent

Le magnat de l'immobilier a également réaffirmé que les récentes tueries n'avaient "rien à voir avec lui" et que ceux qui l'accusaient d'attiser la haine raciale aux Etats-Unis cherchaient à "tirer un profit politique" de leurs critiques.

Depuis que deux jeunes tireurs ont, à moins de 13 heures d'intervalle, fait 22 victimes dans le Texas puis neuf dans l'Ohio, la partition du milliardaire républicain est difficile à jouer. On attend du dirigeant en lui qu'il apaise les tensions et réconforte une nation traumatisée par ces énièmes tragédies. Mais l'ancien homme d'affaires conservateur, qui s'est fait élire en traitant les Mexicains de "violeurs" et évoque régulièrement une "invasion" des Etats-Unis par les migrants d'Amérique centrale, est pointé du doigt.

Notamment parce que le terme d'"invasion", utilisé par l'extrême droite à travers le monde, a été repris par le jeune auteur de la tuerie d'El Paso dans un manifeste mis en ligne avant son passage à l'acte, fatal à au moins sept ressortissants mexicains.

"Rien à faire à El Paso"

A l'appel de l'organisation de défense des migrants Border Network for Human Rights, Rachel Curtis se rendra ainsi mercredi en début d'après-midi dans le parc Washington d'El Paso, à quelques encablures du Rio Grande marquant la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, pour brandir une pancarte hostile au président.

"Je suis dégoûtée", confie à l'AFP cette mère de famille de 40 ans. "L'homme le plus intolérant du pays est la dernière personne dont nous avons besoin pour nous réconforter. Il n'a rien à faire à El Paso après que l'un des siens y a massacré 22 personnes innocentes".

Le maire républicain d'El Paso, Dee Margo, a laissé entendre qu'il n'avait pas vraiment eu le choix. Accueillir le président "relève de (sa) fonction", a souligné celui qui avait dénoncé en février les mots utilisés par Donald Trump pour décrire sa ville.

Cette dernière était "considérée comme l'une des villes les plus dangereuses du pays" jusqu'à ce que l'érection d'une barrière en fasse "l'une des plus sûres", avait avancé M. Trump quelques jours avant de s'y rendre pour défendre l'idée de son mur anti-immigration à la frontière avec le Mexique.

D'après la responsable de la communication de la municipalité texane Laura Cruz-Acosta, citée par le média local The Texas Tribune, le président n'a d'ailleurs toujours pas réglé une ardoise de plus de 500'000 dollars pour les frais de police et de sécurité liés à ce meeting de février.

