Donald Trump signera dans la journée un décret suspendant temporairement la délivrance de cartes vertes. Le président espère ainsi protéger les emplois américains en pleine crise liée au coronavirus.

"Je signerai aujourd'hui le décret interdisant l'immigration dans notre pays", a tweeté le président américain. Cette suspension sera d'une durée initiale de 60 jours.

Contrairement à ce que le locataire de la Maison Blanche avait initialement laissé entendre, elle ne s'appliquera pas aux visas de travail temporaires mais aux seules cartes vertes qui offrent le statut de résident permanent. Mardi, M. Trump a mis en avant la situation de l'emploi aux Etats-Unis pour justifier sa décision.

"Il serait injuste que les Américains soient remplacés par une main d'oeuvre venue de l'étranger", a déclaré l'ancien homme d'affaires de New York, élu en 2016 sur la promesse de construire un mur entre les Etats-Unis et le Mexique. "Nous devons donner la priorité au travailleur américain", a-t-il martelé à six mois de l'élection présidentielle au cours de laquelle il briguera un deuxième mandat de quatre ans.

