Stefanos Tsitsipas (no 6) disputera les demi-finales du Masters ATP.

Le Grec a validé son ticket grâce à son succès obtenu en deux sets (6-3 6-2) face à Alexander Zverev (no 7) et à la victoire - miraculeuse - décrochée en trois manches par Rafael Nadal (no 1) aux dépens de Daniil Medvedev (no 4). Rafa s'est imposé 6-7 (3/7) 6-3 7-6 (7/4) en sauvant une balle de match au passage.

La deuxième place de demi-finaliste dans cette poule Andre Agassi se jouera donc entre Alexander Zverev (1 succès), Rafael Nadal (1) et Daniil Medvedev (0). L'Allemand (2 sets gagnés/2 sets perdus jusqu'ici) se mesurera vendredi au Russe (1/4), alors que l'Espagnol (2/3) en découdra avec Stefanos Tsitsipas.

Vainqueur 7-6 6-4 de Daniil Medvedev lundi, Stefanos Tsitsipas a fêté son quatrième succès en cinq affrontements avec Alexander Zverev. Le demi-finaliste du dernier Open d'Australie atteint donc le dernier carré dès sa première participation au Masters, un an après avoir gagné les Next Gen ATP Finals.

Pas assuré de remporter ce groupe, le Grec de 21 ans a nettement dominé les débats face à Alexander Zverev. Plus agressif, il a forcé la décision en empochant cinq jeux d'affilée pour faire passer le score de 3-3 à 6-3 2-0. Il a enfoncé le clou en signant un troisième break dans le cinquième jeu du deuxième set.

