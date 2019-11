Stefanos Tsitsipas (no 6) a signé des débuts victorieux dans le Masters ATP. Le Grec s'est imposé 7-6 (7/5) 6-4 face à Daniil Medvedev (no 4) dans le choc des "rookies" du groupe Andre Agassi.

Lauréat des Next Gen ATP Finals - le Masters M21 - l'an dernier, Stefanos Tsitsipas (21 ans) a fait forte impression lundi dans l'O2 Arena de Londres. Le plus jeune joueur de ce tournoi des Maîtres ne partait pourtant pas favori face à Daniil Medvedev, qui avait remporté leurs cinq premiers affrontements.

Le Grec, qui avait expliqué trouver "ennuyeux" d'affronter le Russe après leur précédent duel le mois dernier à Shanghai, a témoigné d'une plus grande solidité dans les moments importants. Il a ainsi toujours fait la course en tête dans le jeu décisif, menant 2/0 puis 4/2, et s'est montré impérial sur son service dans cette partie.

Révélé au grand public grâce à sa place dans le dernier carré de l'Open d'Australie - et à son succès sur Roger Federer en 8e de finale -, Stefanos Tsitsipas n'a pas dû faire face à la moindre balle de break. Il a signé l'unique break dans le neuvième jeu du deuxième set, en profitant d'une faute directe de son adversaire.

"Je suis soulagé. Ce n'est pas facile d'affronter quelqu'un qui vous a battu cinq fois. Mais je suis allé chercher cette victoire", s'est réjoui Stefanos Tsitsipas, qui fait ainsi un premier pas vers les demi-finales dans une poule qui comprend aussi Rafael Nadal (no 1) et le tenant du titre Alexander Zverev (no 7).

