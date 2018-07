Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La fermeture annuelle estivale des tunnels sous La Vue-des-Alpes (NE) pour des travaux d’entretien durera deux semaines. La H20 sera fermée à toute circulation depuis lundi à 04h00 jusqu'au vendredi 27 juillet à 20h.

De jour comme de nuit, les tunnels seront fermés entre la demi-jonction de Boudevilliers et le giratoire du Bas-du-Reymond (La Chaux-de-Fonds). Le trafic sera dévié par le col de La Vue-des-Alpes, indique la Chancellerie neuchâteloise dans un communiqué.

Les travaux d'entretien seront menés sur l'entier du tronçon et impliquent l'engagement de plus de 50 personnes (cantonniers, électromécaniciens et entreprises privées). Ils consisteront en un nettoyage des conduites, rigoles et drains équipant les tunnels et ouvrages, ainsi qu’au remplacement de regards et chambres de tirages hors d’usage.

27'000 véhicules

Les travaux comporteront aussi l'entretien de la chaussée et de ses abords, des signalisations, glissières et des éclairages. Il sera procédé à des purges de parois rocheuses, des tailles d'arbres, d’arbustes et de buissons, et à des travaux de fauche.

D'importants travaux de maintenance électromécanique seront aussi menés. Comme chaque année, les installations de ventilation, de détection d’incendie et de fumées, de surveillance vidéo, de téléphonie de secours, ainsi que les équipements de communication et les postes de surveillance seront testés de manière approfondie et les éléments défectueux remplacés.

"Ces travaux et tests nécessitant de nombreuses interventions dans l'espace trafic, ainsi que l'arrêt des systèmes de sécurité, ils ne peuvent pas être réalisés sans une fermeture totale des voies de circulation", peut-on lire dans le communiqué. Cet important axe routier du canton peut voir passer jusqu’à 27'000 véhicules les jours les plus chargés.

