Ce contenu a été publié le 7 juillet 2018 18:00 07. juillet 2018 - 18:00

Twitter a suspendu en deux mois plus de 70 millions de comptes suspectés de propager de fausses informations, indique samedi le Washington Post. Cette mesure entre dans le cadre de sa lutte contre les activités malveillantes.

Selon le quotidien américain, qui cite des données confirmées par Twitter, le taux de suspensions est en moyenne de plus d'un million par jour et a connu un pic à la mi-mai, quand plus de 13 millions de comptes douteux ont été suspendus en une seule semaine. La tendance reste la même en juillet, selon le journal.

Les principaux réseaux sociaux et sites de microblogs, Facebook et Twitter en tête, ont mis en place des règles plus strictes pour les publicités politiques, après les vives critiques sur leur "laxisme" face à la prolifération de fausses informations pendant la campagne électorale américaine de 2016. Dans de nombreux cas, les messages étaient postés par des "bots" (comptes automatiques) ou des comptes basés en Russie.

Nouvelles règles

En mai, Twitter avait annoncé l'entrée en vigueur prochaine de nouvelles règles pour les annonceurs politiques, qui devront fournir des documents authentifiés prouvant qu'ils se trouvent bien aux Etats-Unis. Alors que des élections parlementaires auront lieu en novembre, les candidats devront, eux, être clairement identifiés en tant que tels sur leur compte.

"Twitter se débarrasse de faux comptes à une vitesse record", a écrit samedi le président américain Donald Trump sur le site qu'il utilise quotidiennement. Il s'est demandé si ceux du New York Times et du Washington Post, deux journaux qu'il vilipende régulièrement pour leur couverture de sa politique, faisaient partie du lot.

