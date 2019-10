Au moins neuf personnes ont péri et plusieurs autres sont portées disparues en Corée du Sud. Le typhon Mitag y a généré des vents forts et d'intenses précipitations, ont annoncé jeudi les autorités.

Le sud du pays a été frappé dans la nuit de mercredi à jeudi par la tempête qui a entraîné des inondations et des glissements de terrain. Neuf personnes ont péri dans tout le pays, a annoncé jeudi après-midi le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Un précédent bilan faisait état de six décès. Ce chiffre risque encore de grimper car de nombreuses personnes sont portées disparues.

Une sexagénaire a été retrouvée morte dans sa maison qui a été ensevelie lors d'un glissement de terrain dans la ville portuaire de Busan, dans le Sud, l'une des plus touchées par la tempête. Environ 600 secouristes tentaient de localiser trois autres personnes vraisemblablement emportées par ce glissement de terrain.

"Une quantité énorme de sable et de terre a dévalé sur plusieurs centaines de mètres et enseveli instantanément une maison et un restaurant", a déclaré un témoin cité par l'agence Yonhap. Park Young-hak se trouvait dans sa remise quand il a entendu un grondement et pris la fuite. "Quand je suis sorti voir ce qui se passait, j'ai vu que la maison voisine avait disparu", a-t-il dit à l'AFP.

Mitag est le septième typhon à frapper cette année la péninsule coréenne.

