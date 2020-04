L'ancien champion du monde Mike Tyson (53 ans) envisage un retour sur les rings dans un but caritatif, a-t-il laissé entendre à l'occasion d'un podcast.

Avec des combats de charité, l'Américain aimerait ainsi soutenir les sans-abris et les dépendants à la drogue. Pour l'instant, "le plus méchant homme de la planète", comme il se nommait lui-même, n'a pas donné de détails concernant ses adversaires et les dates de ces combats.

Les matches ne devraient pas dépasser les quatre reprises. "Je vais me préparer pour retrouver la forme", a expliqué Tyson, qui en 1987 fut le premier poids lourds champion du monde de toutes les fédérations réunies (WBC, WBA, IBF). Il a disputé 58 combats dans sa carrièrre pour 50 victoires dont 44 avant la limite. Il a perdu son titre en 2002 contre le Britannique Lennox Lewis. Il a mis fin à sa carrière en 2005.

